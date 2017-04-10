Пьяный водитель из консульства РФ оказался гражданином России – СМИ

Вчера, 15:07

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей

 

Авто не было эвакуировано, потому что оно находилось на дипломатических номерах
Авто не было эвакуировано, потому что оно находилось на дипломатических номерах. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Сотрудник российского консульства в Киеве, которого остановили накануне в нетрезвом состоянии, является гражданином России.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.

Он подтвердил информацию, распространенную СМИ, о задержании в нетрезвом состоянии сотрудника консульства РФ в Киеве, который вел машину с дипломатическими номерами.

"9 апреля на улице Митрополита Липкивского после получения вызова о нетрезвом водителе за рулем полицейскими был остановлен автомобиль марки BMW под управлением, как выяснилось, сотрудника посольства Российской Федерации в Украине, который находился с явными признаками алкогольного опьянения", – отметил Тракало.

"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей. На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.

"Авто не было эвакуировано, потому что оно находилось на дипломатических номерах", – добавил он.

На уточняющий вопрос, гражданином какой страны является нетрезвый водитель, он ответил: "Водитель предъявил водительское удостоверение РФ и гражданство России".

По информации "Украинской правды", речь идет о дипломатическом сотруднике посольства РФ, по состоянию на время своего приезда в Украину занимал должность советника посольства.

Ранее сообщалось, что водитель и вызванный после задержания сотрудник консульства сначала не понимали украинского языка, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пить в Вербное воскресенье – большой грех.
водитель, консульство, алкоголь, гражданство, рф, консульство россии, пьяный водитель, патрульные, остановили

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Полицейские поймали пьяного водителя на авто с российскими дипломатическими номерами. Фото: из открытых источников

Полиция в Киеве задержала пьяного сотрудника консульства России

Вчера, 09:43

Нетрезвый водитель ехал на автомобиле с дипломатическими номерами РФ

Мир

Мужчина пытался выкурить "моджахедов". фото соцсети

В РФ мужчина пытался сжечь "террористов" и "напал" на пожарных

7 Апреля, 13:24

Злостный поджигатель пытался сам расправиться с "моджахедами" после взрывов в питерском метро

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования