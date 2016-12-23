Пять человек пострадали в потасовке на Харьковском массиве – полиция

В потасовке во время сноса рынка из МАФов недалеко от станции метро "Харьковская" пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По состоянию на данный момент (на 14:30. – Ред.) в столичную полицию от врачей поступило пять сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", – отмечают правоохранители.

Отметим, что раньше в полиции сообщали о трех пострадавших.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве начали снос МАФов на Ревуцкого, 40. Возмущенные киевляне, которые работают в ларьках на Харьковском массиве, пытались остановить погром и предотвратить строительство жилого комплекса на месте рынка.

По предварительной информации правоохранителей, конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. На это предприниматели начали возводить баррикады. В результате конфликта началась толкотня, в ход пошли кирпичи и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение.