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Пять человек пострадали в потасовке на Харьковском массиве – полиция http://www.segodnya.ua/img/article/7825/18_main.1482502367.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/18_tn.1482502367.jpg Происшествия Правоохранители уточнили информацию о количестве пострадавших, продолжается проверка 

Пять человек пострадали в потасовке на Харьковском массиве – полиция

Вчера, 16:12

Правоохранители уточнили информацию о количестве пострадавших, продолжается проверка 

Известно о пяти пострадавших. Фото: соцсети
Известно о пяти пострадавших. Фото: соцсети

В потасовке во время сноса рынка из МАФов недалеко от станции метро "Харьковская" пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По состоянию на данный момент (на 14:30. – Ред.) в столичную полицию от врачей поступило пять сообщений о пострадавших. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", – отмечают правоохранители.

Отметим, что раньше в полиции сообщали о трех пострадавших.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве начали снос МАФов на Ревуцкого, 40. Возмущенные киевляне, которые работают в ларьках на Харьковском массиве, пытались остановить погром и предотвратить строительство жилого комплекса на месте рынка.

По предварительной информации правоохранителей, конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. На это предприниматели начали возводить баррикады. В результате конфликта началась толкотня, в ход пошли кирпичи и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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