Работница "Укрпочты", обманувшая пенсионеров, пытается избежать наказания (видео)

Управляющая столичным отделением за свои махинации может получить до семи лет тюрьмы

Воровала чужие пенсии почти год. В Киеве начальница одного из почтовых отделений "Укрпочты" обманула людей на 130 тысяч гривен и все еще остается на свободе. Ее коллеги уверяют – ничего не знали, и где сама подозреваемая – тоже не говорят.

- Я не знаю, где она в это время.

-Она не приходит к вам на работу?

- Она здесь не работает.

Пострадавшие пережили сильный стресс.

- Я в эти передряги и встревать не хочу. По состоянию здоровья, конечно, не могу общаться.

Схема была довольно простой. Начальник почтового отделения отслеживала – кто не забирает пенсию. Подделывала подпись и забирала деньги себе. Затем составляла список – куда вносила все эти данные. И если человек все-таки приходил за деньгами – она их возвращала и вычеркивала пенсионера со своего списка.

Но эта система дала сбой. Управляющая недосмотрела. В отделение пришел пенсионер, которому заявили – вы уже получали свои деньги. Возмущенный киевлянин пожаловался в прокуратуру. Там провели следствие, женщина во всем призналась. Подозреваемая сейчас на свободе, потому что пытается загладить вину.

"Сотрудничала со следствием, дала признательные показания и соответственно пытается возместить причиненные убытки", – отметил Евгений Малый, первый заместитель руководителя киевской местной прокуратуры №9.

"Укрпочта" от комментариев отказывается. Мол, идет следствие. Хотя подобные случаи не единичны.

В прошлом году в Ивано-Франковске почтальон подделывала подписи и забирала пенсии. А в Кировоградской области – кроме соцвыплат, управляющая оформляла денежные переводы клиентов на свое имя.

В "Укрпочте" отписываются – с недобросовестными работниками будут бороться: "Компания развивает направление расширения спектра финансовых услуг "Укрпочты". В частности, выплаты пенсий через карточные счета, что позволило бы значительно снизить возможность возникновения подобных ситуаций".

Управляющая столичным отделением за свои махинации может получить до семи лет тюрьмы. В феврале состоится первое судебное заседание.

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