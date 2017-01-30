"Разборки" из 90-х: под Киевом мужчины избили местного жителя, похитили его и выбросили из багажника на обочину

Семеро киевлян отомстили за украденные у одного из них инструменты

В Кагарлыкском районе под Киевом произошло дерзкое преступление: семь столичных жителей приехали в село Сущаны, чтобы наказать местного жителя, который похитил электроинструмент у одного из них. Мужчины жестоко избили 28-летнего обидчика, засунули в багажник своего автомобиля и окровавленного выбросили за селом, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Так, вчера в 19.40 часов, полицейский сообщили, что возле сельсовета группа неизвестных мужчин избила местного парня, после чего его насильно посадили в багажник автомобиля "Byd F3" и увезли в неизвестном направлении.

Полиция ввела оперативный план "Перехват". Автомобиль подозреваемых заметили в Обуховском районе. Полиция начала преследование. Заблокировав автодорогумашину со злоумышленниками остановили. Багажное отделение было в крови, а жертва самосуда отсутствовала. Как оказалось, пострадавшего после расправы выбросили на краю села в Кагарлыкском районе. У подозреваемых также изъяли травматический пистолет "Форт 17-Р".

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Кагарлыкской центральной районной больницы. Двух подозреваемых задержали в по ряду ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.