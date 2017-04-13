С фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия сняли электронный браслет

Сегодня, 06:45

Крысин обвиняется в том, что в составе группы "титушок" бил журналиста бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве

Юрий Крысин на заседании по делу о нападении на журналиста Веремия. Фото: LB.ua
Юрий Крысин на заседании по делу о нападении на журналиста Веремия. Фото: LB.ua

Фигурант дела об убийстве во время событий Революции достоинства журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин на свободе. Об этом сообщила правозащитница Мария Томак в Facebook, ссылаясь на собственные источники, – передает 112.ua.

"Как раз в этот момент, в 20.00, полиция Киевской области снимает с Юрия Крысина электронный браслет. Об этом сообщают наши источники. Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Веремия, а также в стрельбе на АЗС в Киеве – свободный человек", – написала она.

Томак сообщила, что такая ситуация сложилась благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой. "Сначала г. Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше безосновательно не провела его и не продлил меру пресечения для Крысина, создав таким образом правовую неопределенность, и наконец – вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ – не сообщила ГУ НП в Киевской области о том, что мера пресечения Крысину считается автоматически продленной", – объясняет правозащитница.

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Вячеслав Веремий. Фото: соцсети

По ее данным, следующее заседание Соломенского райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Крысина, состоится через более чем две недели – 28 апреля. "К тому времени Юрий Крысин имеет достаточно времени и законное право куда-то свалить. Не удивлюсь, если так и произойдет", – добавила Томак.

Отмечается, что суд системно освобождает из-под стражи подозреваемого в причастности к убийству Веремия, несмотря на то, что за три года, пока идет следствие, он успел совершить еще два преступления.

Напомним, Крысин обвиняется в том, что в составе группы "титушок" бил журналиста бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве. По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.
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