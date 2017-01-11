С начала года обморожения получили 48 киевлян

С начала 2017 года с обморожениями были госпитализированы в больницы 48 киевлян. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Согласно информации, с 1 января в службу "103" обратились 48 киевлян с жалобами на обморожение.

Все 48 человек были госпитализированы в киевские больницы с обморожениями 1 и 2 степеней.

Врачи отмечают, что основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших, а именно то, что они одеваются не по погоде.

В частности, 10 января в результате долгого пребывания на морозе подросток получил обморожение пальцев ног, после чего его госпитализировали.

Напомним, с начала 2017 года в Киеве пострадали от гололеда 590 киевлян, из них 40 детей.