С начала года обморожения получили 48 киевлян
Основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших
С начала 2017 года с обморожениями были госпитализированы в больницы 48 киевлян. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Согласно информации, с 1 января в службу "103" обратились 48 киевлян с жалобами на обморожение.
Все 48 человек были госпитализированы в киевские больницы с обморожениями 1 и 2 степеней.
Врачи отмечают, что основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших, а именно то, что они одеваются не по погоде.
В частности, 10 января в результате долгого пребывания на морозе подросток получил обморожение пальцев ног, после чего его госпитализировали.
Напомним, с начала 2017 года в Киеве пострадали от гололеда 590 киевлян, из них 40 детей.
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