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С начала года обморожения получили 48 киевлян http://www.segodnya.ua/img/article/7873/97_main.1484154010.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/97_tn.1484154010.jpg Происшествия Основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших  

С начала года обморожения получили 48 киевлян

Сегодня, 18:59

Основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших

 

Почти полсотни киевлян попали с больницы с обморожением. Фото: sovetclub.ru
Почти полсотни киевлян попали с больницы с обморожением. Фото: sovetclub.ru

С начала 2017 года с обморожениями были госпитализированы в больницы 48 киевлян. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Согласно информации, с 1 января в службу "103" обратились 48 киевлян с жалобами на обморожение.

Все 48 человек были госпитализированы в киевские больницы с обморожениями 1 и 2 степеней.

Врачи отмечают, что основной причиной обморожений является безответственность самих пострадавших, а именно то, что они одеваются не по погоде.

В частности, 10 января в результате долгого пребывания на морозе подросток получил обморожение пальцев ног, после чего его госпитализировали.

Напомним, с начала 2017 года в Киеве пострадали от гололеда 590 киевлян, из них 40 детей.
погода, зима, холод, подросток, обморожение, обморожения, морозы

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