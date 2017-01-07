Самая сексуальная киевская патрульная "разруливала" пьяное ДТП (фото)

В Киеве на проспекте Победы произошло пьяное ДТП: очень нетрезвый водитель "Митсубиши Галант" врезался в отбойник и попутный "Митсубиши Аутлендер".

К счастью, обошлось без пострадавших. Отметим, что на место аварии в числе правоохранителей выезжала известная патрульная Людмила Милевич, которую пользователи соцсетей называют самой красивой и сексуальной полицейской.

Напомним, несколько дней назад в Киеве ночью на Братиславской произошло пьяное ДТП. Там неадекватный водитель "Митсубиши Лансер" на скорости "залетел" на территорию АЗС, врезался в заправочный комплекс и "вылетел" обратно. Горе-водитель очень долго не шел на контакт полицией. От драгера отказывался. Между тем, запах алкоголя ощущался от него даже на расстоянии нескольких метров. Чудом в аварии обошлось без пострадавших.