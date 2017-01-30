СБУ официально подтвердила информацию о самоубийстве своего сотрудника

Сегодня, 10:23

По предварительной информации силовиков, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью

Начато следствие по факту смерти старшего прапорщика. Фото: AFP
Начато следствие по факту смерти старшего прапорщика. Фото: AFP

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила информацию о самоубийстве одного из своих сотрудников.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким своего сотрудника, который покончил жизнь самоубийством. По предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью", – отмечают в спецслужбе.

В ведомстве добавляют, что следствие по факту смерти старшего прапорщика ведет Военная прокуратура Киевского гарнизона.

Напомним, по данным СМИ, сотрудник СБУ застрелился в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования ведомства. Сообщалось, что мужчина якобы выстрелил себе в голову из табельного оружия и погиб.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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