СБУ официально подтвердила информацию о самоубийстве своего сотрудника

По предварительной информации силовиков, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила информацию о самоубийстве одного из своих сотрудников.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким своего сотрудника, который покончил жизнь самоубийством. По предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью", – отмечают в спецслужбе.

В ведомстве добавляют, что следствие по факту смерти старшего прапорщика ведет Военная прокуратура Киевского гарнизона.

Напомним, по данным СМИ, сотрудник СБУ застрелился в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования ведомства. Сообщалось, что мужчина якобы выстрелил себе в голову из табельного оружия и погиб.