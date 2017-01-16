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Сегодня в Киеве будет скользко, водителям нужно быть внимательными http://www.segodnya.ua/img/article/7885/8_main.1484554196.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/8_tn.1484554196.jpg Происшествия Температура днем 1-3° мороза  

Сегодня в Киеве будет скользко, водителям нужно быть внимательными

Сегодня, 10:08

Температура днем 1-3° мороза

 

На дорогах будет скользко
На дорогах будет скользко. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 16 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 1-3° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
погода, температура, ветер, облачность, гололедица, скользко
Источник:

"Сегодня"

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