Сегодня в Киеве будет скользко, водителям нужно быть внимательными

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 16 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 1-3° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.