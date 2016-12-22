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Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность и гололедица http://www.segodnya.ua/img/article/7816/85_main.1482328397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7816/85_tn.1482328397.jpg Происшествия Безоблачная погода сохранится до 25 декабря  

Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность и гололедица

Сегодня, 04:58

Безоблачная погода сохранится до 25 декабря

 

На дорогах будет скользко
На дорогах будет скользко. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 22 декабря в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура днем около 0°.

Безоблачная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в Киеве до 25 декабря. Только ночью 24 декабря ожидается небольшой мокрый снег.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололедицы на дорогах и пешеходных зонах столицы. При осложнении погодных условий водителей призывают воздерживаться, по возможности, от поездок на собственном транспорте.
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Источник:

"Сегодня"

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