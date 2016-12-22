Сегодня в Киеве ожидается переменная облачность и гололедица

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 22 декабря в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура днем около 0°.

Безоблачная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в Киеве до 25 декабря. Только ночью 24 декабря ожидается небольшой мокрый снег.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололедицы на дорогах и пешеходных зонах столицы. При осложнении погодных условий водителей призывают воздерживаться, по возможности, от поездок на собственном транспорте.