Сегодня в Киеве ожидаются метели и порывы ветра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 января в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 10° мороза.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Напоминаем, что машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Отметим, что снегопад продолжается в столице вторые сутки. Как сообщает КК "Киевавтодор", ночью 8 января 248 единиц снегоуборочной техники и 23 бригады по ручной уборке выполняли работы по очистке улично-дорожной сети города от последствий снегопада.

В связи с низкой температурой воздуха (более 15° мороза) улично-дорожная сеть обрабатывается песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна. Поэтому на проезжих частях отсутствует эффект "быстрого таяния снега".

Первоначально обрабатываются посыпочными материалами и чистятся от снега магистральные улицы и дороги, спуски/подъемы, мосты и путепроводы, улицы, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Сегодня днем будет увеличено количество бригад по ручной уборке для оперативной очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничным маршам и тротуарам.