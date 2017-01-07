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Сегодня в Киеве ожидаются снегопады, метели, гололед и сильный ветер http://www.segodnya.ua/img/article/7861/63_main.1483784672.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/63_tn.1483784672.jpg Происшествия Завтра мороз чуть спадет, но пройдет сильный снегопад

Сегодня в Киеве ожидаются снегопады, метели, гололед и сильный ветер

Сегодня, 12:23

Завтра мороз чуть спадет, но пройдет сильный снегопад

Киев накрыли снегопады
Киев накрыли снегопады. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7 января в столице ожидаются сложные погодные условия: снегопады, метель и порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток 15-17° мороза.

Сложные погодные условия сохранятся в столице и 8 января. Так, завтра днем ожидаются сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица. Прирост снега составит 10-15 см. Температура 11-13° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Напоминаем, машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Напомним, "Киевавтодор" настоятельно просит водителей воздержаться от поездок на собственном авто, пока будет продолжаться интенсивная уборка и обработка улиц реагентами.
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Источник:

"Сегодня"

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