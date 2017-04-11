Скандальное дело киевского патрульного: копа Олийныка снова отстранили от работы

Вчера, 17:19

Патрульному запретили выезжать за пределы Киева и общаться с потерпевшей стороной


В Киеве сегодня состоялось подготовительное заседание в Голосеевском суде по скандальному делу полицейского Сергея Олийныка, которого обвиняют в умышленном убийстве 17-летнего парня, который был застрелен во время погони копов через четыре района Киева за неадекватным BMW.

На заседании Сергея Олийныка повторно отстранили от работы в полиции. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что полицейский восстановился на службе, кроме патрулирования улиц и ношения оружия. Он начал работать в техническом отделе полиции по регистрации ДТП.

"Увы, меня повторно отстранили от работы и повторно избрали меру пресечения. По которой мне запрещено выезжать за пределы Киева и общаться с потерпевшей стороной и свидетелями. Также вернули обвинительный акт прокурору на доработку и надлежащего оформления", – рассказал нам Сергей Олийнык.

Прокуратура повторно направит доработанный обвинительный акт в суд и начнется сам судебный процесс, во время которого будут выяснять все моменты этого скандального дела. 

Адвокат Сергея Олийныка объясняет, что он и так был отстранен от несения патрульной службы, как инспектор. "Сергей не патрулировал улицы и не носил оружие уже 14 месяцев. Сейчас он работает в техническом отделе по оформлению ДТП и будет продолжать этим заниматься. Ведь никто у него не может отобрать право на труд На этой должности он не является патрульным", – пояснил адвокат полицейского Ростислав Пукало.

Он добавляет, что следующее заседание суда может состояться через неделю, по крайней мере, прокуратура обещает к этому времени подать обновленный обвинительный акт в суд.

Напомним, 7 февраля прошлого года, преследуя неадекватный BMW по нескольким районам столицы, коп после предупредительных выстрелов применил оружие, чтобы остановить машину. Во время задержания погиб 17-летний парень, который находился в салоне автомобиля.

Досудебное расследование прокуратуры длилось до ноября, и дело было предоставлено адвокатам полицейского для ознакомления, о чем сообщала "Сегодня". Теперь оно передано в суд.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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