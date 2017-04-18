Следователя столичной полиции поймали на крупной взятке

Деньги полицейский вымогал у родственников мужчины, которого поймали в составе группы квартирных воров

В марте 2017 оперативники уголовного розыска полиции Киева задержали трех иностранных граждан за совершение ими квартирной кражи в Днепровском районе города. Уголовное производство было начато районным управлением столичной полиции.

Вскоре к 25-летнему следователю Днепровского УП обратился родственник одного из фигурантов кражи. Мужчину интересовал вопрос возвращения изъятого при задержании автомобиля, на котором передвигались воры. Как сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, следователь без колебаний согласился вернуть транспортное средство, документы на него и даже помочь избежать ответственности родственнику заявителя, правда за 3,5 тысячи долларов США. При этом он умолчал, что материалы производства уже были переданы другому следователю.

Мужчина согласился на условия полицейского, но после встречи с ним отправился в Службу безопасности Украины. Оттуда материалы поступили в прокуратуру города Киева, где начали уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом.

По поручению прокуратуры столичным управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины была проведена проверка. Факт неправомерных действий следователя был подтвержден и задокументирован.

Полицейский сам позвонил "клиенту", напомнив о сумме и день передачи средств. Во время встречи вблизи с местом работы, следователь получил от мужчины взятку в 95 тысяч гривен. Сразу после этого работник полиции был задержан на месте происшествия совместными действиями оперативников внутренней безопасности Национальной полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры Киева.

В настоящее время решается вопрос о конечной квалификации действий следователя, задержанного в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, для объявления ему подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве госслужащего поймали на взятке в 90 тысяч гривен.