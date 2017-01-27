СМИ назвали имя задержанного судьи-взяточника Соломенского райсуда Киева

Сегодня, 02:09

Накануне вечером судью задержали

Судья Соломенского райсуда Киева Сергей Зинченко, фото vru.gov.ua
Судья Соломенского райсуда Киева Сергей Зинченко, фото vru.gov.ua

Судьей Соломенского райсуда Киева, которого поймали на взятке, оказался Сергей Зинченко.

Об этом Украинской правде сообщили источники в адвокатских кругах.

Полученную взятку в размере 22000 долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.

Как отмечает издание, согласно декларации за 2015 год, у Зинченко есть земельный участок площадью 1310 кв м в поселке Зеленый Бор Васильковского района Киевской области.

Кроме того, у него есть "Лексус" модели ЛС460Л, 2007 года выпуска.

Согласно документу, в 2015 году судья получил 188 900 гривен зарплаты, а его жена Екатерина – 18524 грн.

Судья также взял кредит в банке в размере 89 000 грн.

Как сообщалось, в четверг вечером, 26 января, судью Соломенского районного суда города Киева сегодня задержали при получении 22 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества, которое находилось в залоге.
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