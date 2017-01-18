Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха вдвое превышает гранично допустимые концентрации – инфографика

Из-за инверсии выхлопные газы и промышленные выбросы не могут рассеяться

Уровень формальдегида, углекислого газа и азота в Киеве значительно превышает гранично допустимые концентрации. Об этом сообщает Mistosite со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории Украинского гидрометцентра.



Инфографика: аналитический центр Сedos

Из-за инверсии (явления, когда околоземные слои воздуха имеют температуру значительно ниже, чем верхние слои) затруднена вертикальная циркуляция воздуха. Это приводит к тому, что выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных объектов накапливаются в околоземных слоях и не могут рассеяться. В результате образуется смог.



Инфографика: аналитический центр Сedos

Центральная геофизическая обсерватория Украинского гидрометцентра ежедневно измеряет в Киеве содержание вредных вещества в атмосфере. Пробы проводятся на 16-ти стационарных постах 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. С актуальными данными по основным показателям можно ознакомиться на официальном сайте обсерватории.



Инфографика: аналитический центр Сedos

Напомним, ГСЧС предупреждает, что туман в Киеве будет еще три дня. А врачи рекомендуют киевлянам временно ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром.