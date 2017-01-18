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Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха вдвое превышает гранично допустимые концентрации – инфографика http://www.segodnya.ua/img/article/7891/98_main.1484686702.png http://www.segodnya.ua/img/article/7891/98_tn.1484686702.png Происшествия Из-за инверсии выхлопные газы и промышленные выбросы не могут рассеяться

Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха вдвое превышает гранично допустимые концентрации – инфографика

Сегодня, 07:30

Из-за инверсии выхлопные газы и промышленные выбросы не могут рассеяться

Смог в Киеве. Фото: А.Бойко
Смог в Киеве. Фото: А.Бойко

Уровень формальдегида, углекислого газа и азота в Киеве значительно превышает гранично допустимые концентрации. Об этом сообщает Mistosite со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории Украинского гидрометцентра.

1
Инфографика: аналитический центр Сedos

Из-за инверсии (явления, когда околоземные слои воздуха имеют температуру значительно ниже, чем верхние слои) затруднена вертикальная циркуляция воздуха. Это приводит к тому, что выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных объектов накапливаются в околоземных слоях и не могут рассеяться. В результате образуется смог.

2
Инфографика: аналитический центр Сedos

Центральная геофизическая обсерватория Украинского гидрометцентра ежедневно измеряет в Киеве содержание вредных вещества в атмосфере. Пробы проводятся на 16-ти стационарных постах 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. С актуальными данными по основным  показателям можно ознакомиться на официальном сайте обсерватории.

3
Инфографика: аналитический центр Сedos

Напомним, ГСЧС предупреждает, что туман в Киеве будет еще три дня. А врачи рекомендуют киевлянам временно ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно рано утром.
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