Снега не будет: синоптик рассказала о погоде в Киеве

Сегодня, 13:24

В течение недели в столице будет холодно, ночью ожидаются заморозки до -5 градусов

Киев. Фото: «Сегодня»
Киев. Фото: «Сегодня»

В Киеве ожидается холодная погода без осадков, но с ночными заморозками. В конце недели в столице пройдет дождь, а в субботу ночью возможен небольшой мокрый снег.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"В Киеве снега не должно быть, только в субботу и воскресенье в Киеве будет дождь, ночью в субботу может пролетать мокрый снег, но это будет преимущественно дождь", – сказала Людмила Савченко.

По словам синоптика, в течение недели в столице будет холодно. Ночью ожидаются заморозки от нуля до -5 градусов, а днем +4... +10 градусов тепла.

Напомним, в Украину идет новый циклон, из-за которого завтра в центральных областях вновь выпадет снег, а на юге страны пройдут дожди.

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Погода на 20 апареля от Укргидрометцентра

Как сообщалось, обильные снегопады выпали сегодня в Днепропетровской и Харьковской областях.

Из-за непогоды обесточены 152 населенных пунктов в шести областях Украины.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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