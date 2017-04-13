SOS: киевлянин убивает собак и варит их мясо – нужна помощь зоозащитников

Соседи утверждают, что мужчина жестоко издевается над собаками, которых ловит по всему району, а потом варит их мясо и ест

Зоозащитники бью тревогу. В Киеве по адресу Оболонский проспект, 10-Б, кв. 15 (4 этаж) мужчина убивает собак и варит их мясо. Сообщается, что мужчине около 40 лет, живет сам в однокомнатной квартире, где устроил конвейер: ловит собак – держит без воды и пищи, а потом убивает.

По словам журналиста Юлии Скоробогач, вчера она лично была в том доме и общалась с соседями. "Это ужас длится годами и ничего сделать пока не удалось. У правоохранительных органов железная "отмазка": право на частную собственность (то есть квартира). Хотя от жителей на него сотни коллективных и индивидуальных заявлений. Ничего. Это отчаяние", – сообщает она и добавляет, что хотя соседи уже и потеряли надежду, сделали звукоизоляцию по возможности, у мужчины снова новый вылов и опять слышится отчаянный вой собак.

В 2013 году на ТСН выходил сюжет об этом живодере. Тогда сообщалось, что житель Киева превратил свою квартиру в доме на Оболонском проспекте в нечто среднее между псарней и живодерней. Отчаянное гавканье собак, которое раздается круглосуточно, слышно во всех близлежащих домах, а вонь просто сводит с ума, говорится в сюжете.

Соседи утверждают, что мужчина жестоко издевается над собаками, которых ловит по всему району, а все для того, чтобы ими питаться. Владелец квартиры якобы закрывает собак уже не первый год и никогда не выпускает их на улицу. Следовательно, животные вынуждены справлять естественные потребности прямо в квартире, в результате чего их фекалии стекают к соседям. Также одна из соседок утверждала, что этот мужчина "спускает с собак жир, а потом варит из него какую-то гадость", а все из-за того, что верит в целебные способности такого варева.

В то время все, что смогли сделать правоохранители, которых возмущенные люди забросали заявлениями, это снять с балкона труп собаки, да и то с помощью пожарных. Выбить дверь без судебного решения они не имеют права.