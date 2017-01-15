Стало известно, кто на самом деле отрезал ухо "торнадовцу" (видео)

Бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезал себе ухо. Это сделал его экс-командир Руслан Онищенко, – передает 24 телеканал.

Это видно на видео с камеры наблюдения в Лукьяновском СИЗО, которое выложили в сеть. На записи видно, как один подозреваемых сначала бьет охранника СИЗО.

Затем несколько "торнадовцев" держат Максима Глебова. А человек, похожий на экс-командира скандальной роты Руслана Онищенко, отрезает ему ухо.

Информация о травмировании Глебова появилась несколько дней назад. По одной из версий, конфликт между бывшим бойцом и командиром возник после судебного заседания.

Однако замминистра юстиции Денис Чернышев тогда объяснил, что Глебов сам отрезал себе ухо заточкой якобы не соглашаясь с ходом судебного процесса.

Напомним, восемь бойцов Торнадо арестовали летом 2015 года. Их обвиняют, в частности, в создании преступной организации в зоне АТО, пытках гражданских, похищении человека и изнасиловании неестественным способом.

А вечером 11 января в Киеве экс-бойцы "Торнадо" напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Бывший боец спецроты МВД Максим Глебов, который сейчас находится под стражей, отрезал себе ухо.