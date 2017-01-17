Страсти по светофору: под Киевом протестующие перекрыли трассу Киев-Одесса (видео)

Одним не нравится, что светофор есть, а другим – что его нет

В Чабанах под Киевом в районе вывешенного светофора протестующие перекрыли трассу Киев-Одесса в обе стороны.

Об этом в Facebook пишет Константин Стогний.

"Образовались огромные пробки. Уточняем. Ищите объезды. На КП спросил полицейских, что происходит и почему они не на перекрытии. Те пожали плечами, мол, ничего не знаем, команды не было. Похоже, что это страсти по светофору. Включат – так перекрывают трассу те, кто стоит в километровых пробках из-за светофора. Выключат – перекрывают те, кто не может развернуться на оживленной трассе. Теперь решили: в сторону Киева перекрывают те, кто "за" светофор, а в сторону Одессы -перекрывают те, кто "против", – сообщил Стогний.

"Светофор на магистрали – это бред какой-то...", – пишет в комментариях Valsitsor Nikayd.

"Возле нескольких населенных пунктов – это нормально, вот, к примеру, на Обуховской трассе возле "Мегамаркета", тоже стоит светофор, и никто не умер!", – парирует Владимир Клименко.

"Светофор там точно нужен! Утром из-за разворота, который через 1,5 км в сторону Одессы, приходится выезжать на полчаса раньше! Мало кто пропускает поток машин и все спешат! А рейсовые маршрутки и грузовые не могут выехать быстро, создается пробка или ДТП, или стоишь ждешь просвета! Почему не мешает светофор возле КП? Там по 30-40 минут утром стоим иногда!", – пишет Анна Троценко.