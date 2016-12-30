Стрельба в центре Киева: новые подробности

Неизвестный мужчина стрелял в мужчину и женщину в пятницу вечером на улице Эспланадной в Киеве, сообщили в пресс-службе Национальной полиции

Потерпевшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Кроме того, на месте преступления правоохранители изъяли гильзы.

"Событие произошло сегодня 30 декабря в 19.25 В Печерское управление полиции поступило сообщение о стрельбе по улице Эспланадной. Приехав на место происшествия, работники полиции установили, что неизвестный мужчина, позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Злоумышленник требовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят оперативно – розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.