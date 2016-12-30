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Стрельба в центре Киева: новые подробности http://www.segodnya.ua/img/article/7848/60_main.1483130353.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/60_tn.1483130353.jpg Происшествия Злоумышленник вымогал деньги, после чего начал стрельбу

Стрельба в центре Киева: новые подробности

Сегодня, 22:39

Злоумышленник вымогал деньги, после чего начал стрельбу

Злоумышленник вымогал деньги, после чего начал стрельбу
Злоумышленник вымогал деньги, после чего начал стрельбу. Автор фото: Влад Антонов, "Сегодня"

Неизвестный мужчина стрелял в мужчину и женщину в пятницу вечером на улице Эспланадной в Киеве, сообщили в пресс-службе Национальной полиции

Потерпевшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Кроме того, на месте преступления правоохранители изъяли гильзы.

"Событие произошло сегодня 30 декабря в 19.25 В Печерское управление полиции поступило сообщение о стрельбе по улице Эспланадной. Приехав на место происшествия, работники полиции установили, что неизвестный мужчина, позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Злоумышленник требовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят оперативно – розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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