Строительная война в центре Киева: старый дом покрылся трещинами, а 90-летней активистке сломали руку

В центре города снова накаляются страсти между застройщиком и киевлянами. На ул. Круглоуниверситетской, 2/1, жители дома — памятника архитектуры своими силами пытались заблокировать работу стройтехники на участке, который находится рядом со старинным зданием. В результате противостояния пострадала пожилая жительница дома. Женщина упала и сломала себе руку.

СТРОЙКА У ДОМА. Эпопея со строительством на Круглоуниверситетской, где намерены возвести шестиэтажный торгово-выставочный зал вплотную к 80-летнему дому, началась еще летом прошлого года. Застройщик оградил забором небольшой участок возле дома, установил будку для охраны и начал подготовительные работы. Местные жители блокировали въезд стройтехники на площадку, вызывали полицию. Периодически, на пару месяцев, работы останавливались, но потом снова возобновлялись.

По словам жителей дома, от строительства старый фасад здания покрылся трещинами, и от него начала отлетать штукатурка. В свою очередь застройщик уверял, что все разрешительные документы у него есть, а возведение нового объекта спасет старый дом от оползней.



КОНФЛИКТ. Противостояние накалилось в минувший четверг, когда к дому подъехал огромный экскаватор, перенес с участка на тротуар будку охранника и приступил к рытью котлована. Жильцы дома вызвали полицию, начали блокировать работу техники. Между активистами и представителями застройщика возник конфликт, переросший в потасовку. В результате толкотни упала 90-летняя жительница дома. Женщина, по словам местных активистов, сломала себе руку и была госпитализирована.

В произошедшем местные жители обвинили застройщика, который в свою очередь заявил "Сегодня", что конфликт спровоцировал неизвестный мужчина.

"Неизвестный мужчина пытался помешать заезду техники на площадку. В результате возникшей толкотни мужчина потерял равновесие и налетел на сотрудника застройщика и бабушку, которая стояла в стороне. Прибывшие на место медики после осмотра женщины сообщили, что она получила ушиб, а не перелом", — рассказал нам Василий Бугайчук, представитель застройщика. По его словам, стройработы, которые они проводят, законны, а местные активисты пытаются им препятствовать. "У нас есть все разрешительные документы. И мы будем продолжать строительство", — говорит Бугайчук.

ОСТАНОВЯТ. Как объясняет Дмитрий Белоцерковец, советник мэра Киева, департамент ГАСК в прошлом году выдал предписание о приостановлении работ на участке, но застройщику удалось его аннулировать через суд. Несмотря на это, горвласти намереваются добиваться запрета строительства. "Проблема подобных строек заключается в том, что застройщик-нарушитель не несет криминальной ответственности. Должен быть законопроект, чтобы ответственность нес не только заказчик, но и подрядчик. И в случае нарушений были бы полномочия арестовывать строительную технику", — говорит Белоцерковец.