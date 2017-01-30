Суд арестовал горе-мать, заморившую детей голодом

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Суд арестовал на месяц Владиславу Трохимчук, бросившую детей на 9 дней в квартире

Суд арестовал горе-мать, заморившую детей голодом. Фото: Владислава Подчапко/Вконтакте
Суд арестовал горе-мать, заморившую детей голодом. Фото: Владислава Подчапко/Вконтакте

Голосеевский суд Киева арестовал еще на месяц 21-летнюю мать Владиславу Трохимчук, которая бросила двух детей на 9 дней в квартире. Об этом сообщает канал "112 Украина".

Суд избрал такую меру пресечения, удовлетворив ходатайство прокуратуры. За этот месяц должны закончить все следственные действия, в частности, получить результаты экспертиз.

Напомним, в Киеве Владислава Трохимчук бросила на 9 дней двух маленьких детей одних в квартире, в результате годовалый мальчик погиб. Двухлетнюю девочку госпитализировали.

Подробности инцидента рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Как сообщалось, 23 января заседание суда по делу Владиславы Трохимчук, которая пребывает под стражей за то, что бросила детей на 9 дней в квартире, было перенесено, апелляционная жалоба на изменение меры пресечения не была рассмотрена.
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