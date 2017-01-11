Суд вынес приговор дезертиру-рецидивисту

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Суд вынес приговор солдату. Фото: blacksea.tv

Печерский районный суд города Киева назначил наказание военнослужащему срочной службы в условиях особого периода, который трижды самовольно оставил место службы. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона.

"Солдат в военной части занимал должность механика ремонтного отделения автомобильной техники. Находясь на стационарном лечении в военном госпитале, он самовольно оставил его и направился к месту своего проживания в Ровенской области, где находился полтора месяца. Впоследствии, его задержали сотрудники Военной службы правопорядка. После этого, он еще два раза самовольно оставлял воинскую часть", – пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что между обвиняемым и прокурором военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины было заключено соглашение и согласовано наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 2 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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