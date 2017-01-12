Судья Хозсуда Киева погорел на крупной взятке

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности задержали судью Хозяйственного суда Киева, который вымогал у представителя коммерческой структуры $16 тысяч.

"Сотрудники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в порядке ст. 208 УПК Украины судью Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16000 долларов США", – написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Фейсбуке в четверг вечером.

По ее данным, это задержание осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупном размере).

Судья обещал предпринимателю посодействовать в решении вопроса о вынесении судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины судебных решений в пользу истца. Он был задержан при получении последней части денежных средств в сумме $10 тысяч.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств преступления, привлечения всех виновных к ответственности, продолжаются обыски в административном помещении Хозсуда Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, указала Сарган.