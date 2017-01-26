Судью Соломенского райсуда Киева задержали на взятке в 22 тыс. долларов (фото)

Вчера, 21:20

Также был задержан его посредник – директор адвокатского бюро

Судья Соломенского районного суда Киева задержан при получении взятки в размере 22 тыс. долларов за снятие ареста с залогового имущества. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в Facebook.

"Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", – написал он.

Как сообщалось, 6 сентября 2016 г. Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и привлечение к ответственности судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого подозревают в коррупционных действиях. 11 ноября он был объявлен в розыск по линии Интерпола.
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Источник:

"Сегодня"

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