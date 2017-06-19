Таинственное исчезновение супругов в Киеве: появились новые подробности

В Киеве без вести пропала молодая семья – Ольга (28 лет) и Виталий Зубенко (27 лет). Об этом в Facebook сообщила их подруга Наталия Василенко, с призывом откликнутся всех, кто знает что-либо о них.

Как оказалось, пара исчезла бесследно с прошлого четверга 15 июня и не выходит на связь, не отвечая на звонки по телефону. Тревогу забили родители и приехали в столицу из Житомирской области, они же и написали заявление в полицию.

Как удалось выяснить "Сегодня" пара около четырех лет арендовала квартиру на ул. Радунской на Троещине. "Сегодня полицейские побывали в этой квартире. Там нет признаков правонарушения, все находится на своих местах. Например, отключена электрическая плита и свет, как люди делают это обычно перед отъездом. Но в то же время родители пропавших говорят, что дети их ни о чем не предупреждали. Да и загранпаспорта на месте.

Полиция ведет их поиск, открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавший", – сообщили в полиции Киева.

Виталий, в трех местах работал поваром, а Ольга трудилась флористом. Полицейские будут опрашивать коллег и знакомых пропавших, а также проверит, не покупали ли они билеты на самолет или поезд с пересечением границы по новым биометрическим паспортам.