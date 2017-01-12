"Торнадовец" в Лукьяновском СИЗО пытался отрезать себе ухо, – Стогний

В Лукьяновском СИЗО, где произошел инцидент между правоохранителями и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной роты "Торнадо", один из участников инцидента предпринял попытку отрезать себе часть уха. Об этом на странице в Facebook сообщил журналист Константин Стогний.

По его данным, "торнадовцы", находящиеся под следствием, планировали акцию протеста против, якобы, необъективности судов и следствия. "Их призывы игнорировались. Они подняли бучу и пытались напасть на одного охранника. По заверению представителя Пенетенциарной службы – нападение не удалось. Тогда один из "торнадовцев" решил отрезать себе часть уха. Наши источники сообщают, что ситуация уже успокоилась. Ухо зашивают", – написал Стогний.

Журналист также сообщил, что активисты собираются сейчас подтягиваться к СИЗО, чтоб поддержать бунтующих.

В эксклюзивном комментарии "112 Украина" глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или поранили его. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь. В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.

Напомним, в Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану.