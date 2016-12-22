Трагедия на стройплощадке в Киеве: один рабочий сорвался с высоты, еще двое оказались в ловушке (видео)

По словам очевидцев, мужчины висели на кране, пока не приехали спасатели

Трагедия на стройплощадке в Киеве. Строитель сорвался с 60-метрового крана – под ним рухнула монтажная площадка. Наверху остались еще двое рабочих. Их зажало между металлическими перекрытиями. У мужчин – переломы.

Трагедия случилась около 10 утра. Трое строителей пытались демонтировать кран. Как только приступили к работе – оторвалась опора, которой кран крепится к дому. Один мужчина сорвался с высоты 24-го этажа и упал на землю. Двое других оказались в ловушке на 60-ти метровой высоте.

По словам очевидцев, мужчины висели на кране, пока не приехали спасатели.

"Сначала был грохот, потом упал мужчина. Двое других остались висеть, почти 2 часа не было спасателей", – говорит Галина, очевидец событий.

Чтобы добраться до пострадавших, спасателям пришлось подняться по ступенькам этого же крана. Строители оказались зажаты между перекрытиями. Их освободили, погрузили мужчин в спасательную бадью, спустили вниз и передали медикам "скорой".

Медики сообщили – пострадавшие в реанимации. О травмах не сообщают. Но, по словам свидетелей происшествия, у мужчин переломы рук и ног.

"Ушибы конечностей, ушибы грудной клетки и рваные раны головы. Двое были без страховочных поясов, а один в страховочном поясе. Как по мне, это его и спасло", – отметил МЧСник.

Работы в этом комплексе прекратили еще летом, говорят жильцы соседних домов. Сегодня телефоны застройщика молчат. Объект один из пятидесяти недостроев скандального Анатолия Войцеховского. В этом месяце генпрокуратура передала его дело в суд. Сам он еще летом вышел под залог в 14 миллионов гривен.

Кран, с которого упал мужчина, немного накренился. Будут ли его демонтировать – не известно, на месте техника не работает.

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