Туман в Киеве будет еще три дня – ГСЧС (фото)

Сильных возгораний на свалках и торфяниках сейчас нет

В ближайшие трое суток в Киеве сохранится туманная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Фото: twitter.com/zoreslav4yk

По информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров.

Фото: twitter.com/zoreslav4yk

Как отметили в ГСЧС, в нижнем слое атмосферы отмечаются слои инверсии. Инверсия температуры – это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застоям воздуха у земной поверхности, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта и в результате – к образованию смога.

Фото: twitter.com/zoreslav4yk

"Ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха. В ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится", – говорится в сообщении.

На территории Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению, в настоящее время нет, информации и сообщений о таких событиях в подразделения ГСЧС Украины не поступало.