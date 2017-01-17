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Туман в Киеве будет еще три дня – ГСЧС (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/51_main.1484657850.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/51_tn.1484657850.jpg Происшествия Сильных возгораний на свалках и торфяниках сейчас нет  

Туман в Киеве будет еще три дня – ГСЧС (фото)

Сегодня, 15:10

Сильных возгораний на свалках и торфяниках сейчас нет

 

  • Фото: instagram.com/mr_1ggy
  • Фото: instagram.com/skylilit_13
  • Фото: instagram.com/alexafoks
  • Фото: instagram.com/mr_1ggy
  • Фото: instagram.com/svetlana.potyomkina
  • Фото: instagram.com/andrewporskalo
  • Фото: instagram.com/frau_liudmila
  • Фото: instagram.com/popnoname

В ближайшие трое суток в Киеве сохранится туманная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

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Фото: twitter.com/zoreslav4yk

По информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров.

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Фото: twitter.com/zoreslav4yk

Как отметили в ГСЧС, в нижнем слое атмосферы отмечаются слои инверсии. Инверсия температуры – это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застоям воздуха у земной поверхности, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта и в результате – к образованию смога.

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Фото: twitter.com/zoreslav4yk

"Ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха. В ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится", – говорится в сообщении.

На территории Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению, в настоящее время нет, информации и сообщений о таких событиях в подразделения ГСЧС Украины не поступало.
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Источник:

"Сегодня"

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