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Убитый собаками под Киевом мужчина оказался бойцом с Востока http://www.segodnya.ua/img/article/7862/18_main.1483801793.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/18_tn.1483801793.jpg Происшествия У Владимира Томилина осталась жена-инвалид и двое маленьких детей  

Убитый собаками под Киевом мужчина оказался бойцом с Востока

Сегодня, 17:09

У Владимира Томилина осталась жена-инвалид и двое маленьких детей

 

Врачи ничем не смогли помочь мужчине
Врачи ничем не смогли помочь мужчине. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Мужчина, которого сегодня утром загрызли собаки под Киевом, оказался участником боевых действий на Востоке. Об этом сообщили его знакомые в Facebook.

"Ужасное событие произошло сегодня утром в Киевской области. В селе Кучаков Бориспольского района четыре алабая загрызли на смерть Томилина Владимира", – пишет в соцсети Светлана Шеповалова. Позже она уточнила со ссылкой на полицию Бориспольского района, что собаки оказались немецкими овчарками.

"Владимир (участник АТО) вместе со своей дочерью, возвращался утром домой от восьмидесятилетней матери. По дороге на электричку на него напали собаки и растерзали. Девочку спасли. У Владимира осталось двое маленьких детей, жена-инвалид и старенькая мать", – сообщила женщина.

По ее словам, председатель сельского совета Кучакова отказался помогать в вывозе тела погибшего Владимира, ссылаясь на отсутствие денег. Владимир был прописан в Дарницком районе Киева.

"Всем, кто как-то готов помочь, телефон для связи: 067 502 99 18", – добавила Светлана Шеповалова.

В свою очередь, родная сестра жены погибшего Оксана Медин уточнила обстоятельства трагедии. По ее словам, Владимир рано утром из дому шел на электричку (без дочери, ехал на роботу). "По дороге на него напали четыре огромные собаки. Когда мы приехали на помощь, мы уже не смогли ему помочь, тело было разорвано", – написала женщина.
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Источник:

"Сегодня"

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