Убийство иностранца в Киеве: в прокуратуре сообщили подробности

Злоумышленнику, задержанному в связи с убийством иностранца 23 августа на ул. Шота Руставели в Киеве, объявлено о подозрении.

"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №6 злоумышленнику, задержанному в связи с убийством иностранного гражданина 23.08.2017 на ул. Шота Руставели, объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", – сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемого задержали при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, временно проживающий в столице. С ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства прокуратуры Киева.

Напомним, в Печерском районе Киева убили мужчину. Полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это – гражданин другого государства, 1988 г. р.

Уже через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали подозреваемого. При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль.