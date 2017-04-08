В аэропорту "Борисполь" задержан китаец-сутенер

Мужчина обещал женщинам платить за услуги шесть тысяч долларов за месяц

Сотрудники Национальной полиции совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры задержали в международном аэропорту "Борисполь" 40-летнего гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, мужчина задержан во время попытки переправки двух молодых женщин за пределы Украины рейсом "Киев–Алматы".

"В результате проведения предыдущих мероприятий было установлено, что злоумышленник вербовал украинок для оказания услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его страны. За услуги мужчина обещал женщинам платить шесть тысяч долларов за месяц", – сказано в сообщении ведомства.

Сейчас в отношении злоумышленника проводятся следственные действия, и избирается мера пресечения.

Кроме того, устанавливаются все возможные причастные к совершению указанного уголовного правонарушения.

Напомним, в "Борисполе" задержали женщину, которая вербовала проституток для работы в Греции.