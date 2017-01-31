В Борисполе поймали мужчину, который находился в розыске

Сегодня, 20:11

30-летний житель Бориспольского района разыскивался за совершение нескольких преступлений

Подозреваемого задержали
Подозреваемого задержали

В Борисполе 29 января на улице Февральской инспекторы заметили автомобиль "BMW 525", владелец которого, по предварительным данным, находится в розыске, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Во время общения с водителем информация подтвердилась. Установив личность, патрульные сверились с базой данных и выяснили, что 30-летний житель Бориспольского района разыскивается за совершение нескольких преступлений.

В частности, его подозревают в незаконном обороте наркотиков, организации наркопритона и противоправном владении оружием.

Сейчас мужчина задержан и доставлен в Бориспольского отдела полиции.
полиция, розыск, задержан, патрульные
Источник:

"Сегодня"

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