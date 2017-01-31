В Борисполе поймали мужчину, который находился в розыске

В Борисполе 29 января на улице Февральской инспекторы заметили автомобиль "BMW 525", владелец которого, по предварительным данным, находится в розыске, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Во время общения с водителем информация подтвердилась. Установив личность, патрульные сверились с базой данных и выяснили, что 30-летний житель Бориспольского района разыскивается за совершение нескольких преступлений.

В частности, его подозревают в незаконном обороте наркотиков, организации наркопритона и противоправном владении оружием.

Сейчас мужчина задержан и доставлен в Бориспольского отдела полиции.