В "Борисполе" поймали трех иностранцев с фальшивыми паспортами

В аэропорту "Борисполь" сегодня пограничники обнаружили семью из трех человек, которые с поддельными паспортами пытались попасть в одну из стран Европейского Союза, сообщает Госпогранслужба.

Так, при проверке документов у пассажиров, направлявшихся транзитным рейсом из Турции, у пограничников возникли сомнения относительно действительности паспортов трех граждан Канады. После углубленной проверки оказалось, что загранпаспорта иностранцев – поддельные.

"Канадцы" оказались гражданами Афганистана, а зарубежные паспорта купили в Дубае за 10 000 долларов США. Также они сообщили, что еще часть суммы, 40 000 долларов США, они должны были заплатить по прибытию в Швецию.

Сейчас паспортные документы изъяли, а иностранцев отправили в обратном направлении.

Кроме того, вчера в этом же аэропорту сотрудники Госпогранслужбы обнаружили поддельные паспорта у пяти иностранцев из Ирана. Они направлялись транзитным рейсом из Шри-Ланки в Австрию. Семья приобрела загранпаспорта Израиля за 10 000 долларов США.