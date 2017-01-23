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В "Борисполе" поймали трех иностранцев с фальшивыми паспортами http://www.segodnya.ua/img/article/7908/88_main.1485175680.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/88_tn.1485175680.jpg Происшествия Граждане Афганистана летели в Евросоюз с паспортами Канады, купленными в Дубае

В "Борисполе" поймали трех иностранцев с фальшивыми паспортами

Сегодня, 14:46

Граждане Афганистана летели в Евросоюз с паспортами Канады, купленными в Дубае

Поддельные паспорта обнаружили при проверке документов
Поддельные паспорта обнаружили при проверке документов. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" сегодня пограничники обнаружили семью из трех человек, которые с поддельными паспортами пытались попасть в одну из стран Европейского Союза, сообщает Госпогранслужба.

Так, при проверке документов у пассажиров, направлявшихся транзитным рейсом из Турции, у пограничников возникли сомнения относительно действительности паспортов трех граждан Канады. После углубленной проверки оказалось, что загранпаспорта иностранцев – поддельные.

"Канадцы" оказались гражданами Афганистана, а зарубежные паспорта купили в Дубае за 10 000 долларов США. Также они сообщили, что еще часть суммы, 40 000 долларов США, они должны были заплатить по прибытию в Швецию.
Сейчас паспортные документы изъяли, а иностранцев отправили в обратном направлении.

Кроме того, вчера в этом же аэропорту сотрудники Госпогранслужбы обнаружили поддельные паспорта у пяти иностранцев из Ирана. Они направлялись транзитным рейсом из Шри-Ланки в Австрию. Семья приобрела загранпаспорта Израиля за 10 000 долларов США.
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Источник:

"Сегодня"

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