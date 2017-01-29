В "Борисполе" у украинки отобрали брендовые вещи

Сегодня, 16:14

Женщина с дорогой одеждой вернулась из Парижа

Вещи, якобы, оказались подарком. Фото: aurumserg.ru
Вещи, якобы, оказались подарком. Фото: aurumserg.ru

В "Борисполе" задержали гражданку Украины с грузом брендовых вещей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В ходе досмотра ручной клади и багажа 29 летней женщины, которая прибыла рейсом из Парижа и выбрала "зеленый коридор", обзорная группа обнаружила товары известных торговых марок, которые она не задекларировала", – пояснили в ведомстве.

В ходе проверочных мероприятий вышеупомянутая гражданка сообщила, что эти вещи, якобы, получила в качестве подарков для нее и родных от своего парня, который постоянно проживает во Франции.

"Сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъята одежда. Предварительная сумма оценки обнаруженного товара составляет более 580 000 гривен", – рассказали пограничники.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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