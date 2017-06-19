В Борисполе военнослужащий выстрелил в ногу мужчине, проникшему в воинскую часть

Вчера, 23:07

Военная прокуратура по факту инцидента начала уголовное производство

Военнослужащий выстрелил в ногу мужчине, Фото: RabStol.net
Военнослужащий выстрелил в ногу мужчине, Фото: RabStol.net

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины расследует инцидент в городе Борисполь, где военнослужащий выстрелил в гражданское лицо. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает телеканал "112 Украина".

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины по факту инцидента в городе Борисполе, где военнослужащий произвел выстрел в гражданское лицо, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 414 УК Украины, то есть нарушение правил обращения с оружием, что причинило потерпевшему телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, военнослужащий 18 июня, находясь в составе суточного наряда воинской части, увидел постороннюю личность, которая незаконно проникла на военный объект, и произвел выстрел из табельного огнестрельного оружия, причинив огнестрельное ранение в ногу потерпевшему.

Проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, в Харькове задержали двух пьяных мужчин, которые устроили стрельбу ради развлечения.
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