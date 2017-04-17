В Борисполе задержали подозрительную россиянку

Сегодня, 16:38

Женщина находилась в международном розыске 

Женщину задержали в аэропорту. Фото: vlast.kz
Женщину задержали в аэропорту. Фото: vlast.kz

Сегодня, 17 апреля, в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Оман-Киев" задержали гражданку России, которая находится в международном розыске. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получение статуса беженца", – пояснили в ведомстве.

Женщину вместе с детьми передали сотрудникам Национальной полиции.
киев, ОАЭ, борисполь, пограничники, женщина, задержали
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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