В Борисполе задержали подозрительную россиянку

Сегодня, 17 апреля, в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Оман-Киев" задержали гражданку России, которая находится в международном розыске. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получение статуса беженца", – пояснили в ведомстве.

Женщину вместе с детьми передали сотрудникам Национальной полиции.