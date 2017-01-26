ФОТОФАКТ. В Быковне вандалы изуродовали мемориал жертвам тоталитаризма (обновлено)

На официальной странице Министерства культуры в Facebook сообщили об акте вандализма, который произошел, предположительно, сегодня ночью на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Фото: facebook.com/mincultUA

"Неизвестные обрисовали красной масляной краской мемориальные стены и центральный монумент на украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма, польскую стену памяти и входную конструкцию польского военного кладбища. Также была попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части Мемориала", – сообщили в Минкульте.

Фото: facebook.com/mincultUA

Здесь говорят, что на территорию заповедника была вызвана полиция, на месте сейчас работает следственно-оперативная группа. "Министерство культуры обеспокоено циничной ситуацией уничтожения памятников истории, которые призваны увековечивать память жертв политических репрессий, и расценивает эти действия как вандализм", – говорят в Минкульте. О ходе расследования инцидента обещают информировать.

Фото: facebook.com/mincultUA

Напомним, вандалы повредили в нескольких местах именные доски, которыми был устлан Мост влюбленных, который соединяет Городской сад и Крещатый парк. Бизнесмен Гарик Корогодский, по инициативе которого устанавливались доски, обещает привести мост в порядок и поставить камеры видеонаблюдения.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

В ГУ НП Киева рассказали, что на месте было обнаружено устройство с остатками краски. "Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертные исследования. Ведомости о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст. 161 "Нарушение равноправности граждан зависимо от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений" (санкция – лишение свободы сроком от 5 до 8 лет). Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению", – сообщают в столичной полиции.