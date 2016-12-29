В центре Киева более получаса стояли троллейбусы из-за "героя парковки"

Транспорт не ходил по Малой Житомирской

В Киеве утром было заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 6,16,18. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

В 10:14 в Киеве было заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 6,16,18 по ул. Малая Житомирская – Владимирский пер. в направлении ул. Сошенко из-за припаркованного в габарите проезда авто NDZ 05 LK.

На место происшествия была направлена полиция Киева. Движение троллейбусов было восстановлено в 10:49.