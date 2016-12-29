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В центре Киева более получаса стояли троллейбусы из-за "героя парковки" http://www.segodnya.ua/img/article/7842/33_main.1483003641.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/33_tn.1483003641.jpg Происшествия Транспорт не ходил по Малой Житомирской  

В центре Киева более получаса стояли троллейбусы из-за "героя парковки"

Сегодня, 11:24

Транспорт не ходил по Малой Житомирской

 

В Киеве было заблокировано движение троллейбусов
В Киеве было заблокировано движение троллейбусов. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве утром было заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 6,16,18. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

В 10:14 в Киеве было заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№ 6,16,18 по ул. Малая Житомирская – Владимирский пер. в направлении ул. Сошенко из-за припаркованного в габарите проезда авто NDZ 05 LK.

На место происшествия была направлена полиция Киева. Движение троллейбусов было восстановлено в 10:49.
транспорт, троллейбусы, полиция, движение, герой парковки
Источник:

"Сегодня"

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