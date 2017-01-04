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В центре Киева "гадалка" ограбила девушку (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/72_main.1483520583.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/72_tn.1483520583.jpg Происшествия У потерпевшей отобрали кошелек и выитащили оттуда деньги

В центре Киева "гадалка" ограбила девушку (видео)

Сегодня, 10:59

У потерпевшей отобрали кошелек и выитащили оттуда деньги


В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что 25-летняя жительница столицы стала жертвой грабительницы на улице Жилянской, рассказали в ГУ НП Киева.

Первыми на вызов приехали патрульные полицейские. Они опросили заявительницу и по описанию примет оперативно задержали 44-летнюю злоумышленницу, которая обоснованно подозревается в совершении указанного преступления.

На месте выяснилось, что девушка вышла из магазина на улицу, после чего к ней подошла неизвестная женщина ромской национальности. Под предлогом гадания, женщина потребовала деньги.

Затем грабительница просто выхватила кошелек из рук потерпевшей и вытащила оттуда около 500 гривен. А когда девушка начала звать на помощь, прибежали еще несколько женщин с ребенком, забрали правонарушительницу и пошли в направлении метро. Через несколько кварталов их задержали и доставили в Голосеевское управление полиции. Во время поверхностного осмотра из кармана злоумышленницы изъяли деньги потерпевшей.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (Грабеж). Подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас женщина задержана в порядке статьи 208 УПК Украины.
деньги, гадалка, преступления, задержана
Источник:

"Сегодня"

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