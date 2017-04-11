В центре Киева на месте снесенного секс-шопа снова появился МАФ

В Киеве на Печерской площади появился новый МАФ, который беспокоит горожан. По словам депутата Киеврады Ярослава Диденко, четыре года назад на этом месте находился секс-шоп, который снесли.

Секс-шоп на Печерской площади 4 года назад. Фото: facebook.com/yaroslavdid

"Комиссия по вопросам размещения временных сооружений и МАФов почему-то позволила его установку в центре площади. Киеврада поддержала мой депутатский запрос об отмене разрешения на установку позорного МАФа. Прошу членов комиссии пересмотреть свое решение", – пишет Диденко.