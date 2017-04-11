В центре Киева на месте снесенного секс-шопа снова появился МАФ

Вчера, 14:04

Киеврада поддержала депутатский запрос об отмене разрешения на установку сооружения

 

Новый МАФ на Печерской площади. Фото: facebook.com/yaroslavdid
Новый МАФ на Печерской площади. Фото: facebook.com/yaroslavdid

В Киеве на Печерской площади появился новый МАФ, который беспокоит горожан. По словам депутата Киеврады Ярослава Диденко, четыре года назад на этом месте находился секс-шоп, который снесли.

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Секс-шоп на Печерской площади 4 года назад. Фото: facebook.com/yaroslavdid

"Комиссия по вопросам размещения временных сооружений и МАФов почему-то позволила его установку в центре площади. Киеврада поддержала мой депутатский запрос об отмене разрешения на установку позорного МАФа. Прошу членов комиссии пересмотреть свое решение", – пишет Диденко.
диденко, маф, печерская площадь, киеврада, секс-шоп
Источник:

"Сегодня"

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