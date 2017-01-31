В центре Киева нашли три артиллерийских снаряда

В Киеве спасатели обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны.

30 января на территории строительства по ул. Киквидзе, 43, во время проведения земляных работ были обнаружены три артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

На место находки прибыли отделения первого Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования. Снаряды были изъяты и обезврежены на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 13 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, 8 ноября прошлого года работники пиротехнического взвода КАРС "Киевская служба спасения" нашли и изъяли 14 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Опасную находку обнаружили на Красном хуторе в Дарницком районе. Всего пиротехники изъяли 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 122 мм, 4 минометные мины калибром 82 мм и 5 минометных мин калибром 50 мм. Пиротехники вывезли найденные взрывоопасные предметы и передали в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям для обезвреживания.