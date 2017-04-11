В центре Киева ночью прогремел взрыв

Вчера, 09:16

Взрывная волна выбила стекла в доме и припаркованных неподалеку автомобилях

В центре Киева ночью прогремел взрыв

В Киеве на улице Владимирской, 4 около часа ночи произошел взрыв. Об этом сообщает "Громадське".

Взрыв произошел возле главка МВД. Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, где размещены рестораны и банк. Кроме того, повреждена часть стены.

Без стекол остались и автомобили, припаркованные рядом.

Мощный ночной взрыв в Киев у главка МВД: на Владимирской на 1 этаже. На месте работали спасатели ГосЧС и значительные силы полиции", — написал также в Facebook руководитель интернет-портала dtp.Kiev.ua Влад Антонов.

На месте взрыва работали правоохранители, информации о пострадавших нет.
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Источник:

"Сегодня"

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