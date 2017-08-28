В центре Киева сгорели две машины

В столице за прошедшие сутки произошло два пожара в автомобилях. Оба инцидента – в центральной части города.

В ГСЧС Киеве уточнили, что первый вызов спасателям поступил 27 августа в 4:31: на проезжей части дороги по ул. Набережно-Крещатицкой, 10, горел автомобиль.

По прибытию пожарные установили, что у автомобиля Opel Vectra вспыхнул моторный отсек. В 4:53 пожар был ликвидирован. Огонь повредил моторный отсек, салон и кузов автомобиля.

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Второй вызов поступил 27 августа в 15:01. В этот раз машина загорелась на обочине проезжей части дороги в Лабораторном переулке, 1. Пожар произошел в припаркованном Renault Logan. В 15:13 спасатели потушили пламя. В результате пожара повреждено лобовое стекло, салон автомобиля и панель приборов.

К счастью, в двух пожарах никто не пострадал. Причины возгораний будут выяснять правоохранительные органы.

Напомним, на днях в одном из столичных дворов спасатели тушили шикарный Porsche Carrera.