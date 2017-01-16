В центре Киева задержали гражданина Грузии с боевыми пистолетами (фото,видео)

В центре Киева на улице Бассейной возле Бессарабского рынка остановили гражданина Грузии с пистолетами.

Как сообщает "Киев Оперативный", патрулируя центр города, "Кордон" заметил автомобиль Mercedes с грузинскими номерами, который подходил по описанию под автомобиль грабителей.

При поверхностном осмотре у водителя, гражданина Грузии, обнаружили два пистолета: Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами.

На место выезжала следственно-оперативная группа.