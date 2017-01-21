В центре Киева завтра перекроют дороги: как будет работать транспорт (схема)

В столице будут праздновать День Соборности

В Киеве 22 января на время празднования Дня Соборности Украины будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта, в связи с перекрытием дорог, сообщает "Киевпастранс".

Начало мероприятий — около 10 часов утра. К этому времени перекроют движение: транспорта:

на б-р Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской),

на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого),

на ул. Терещенковской,

на Европейской площади,

на ул. Грушевского (на участке от Петровской аллеи до Европейской площади).

Соответственно, будут внесены изменения в работу наземного транспорта – троллейбусов маршрутов №5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов №24, 62, 114:

движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 организовано с изменениями от ул. Белицкой, ул. Смелянского, аэропорта "Киев" и пл. Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – ул. Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту;

автобусов маршрута № 24 – на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

автобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

автобусов маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Григория Сковороды по действующему маршруту, далее – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту.