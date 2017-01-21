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В центре Киева завтра перекроют дороги: как будет работать транспорт (схема) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/42_main.1484993058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/42_tn.1484993058.jpg Происшествия В столице будут праздновать День Соборности

В центре Киева завтра перекроют дороги: как будет работать транспорт (схема)

Сегодня, 12:02

В столице будут праздновать День Соборности

В центре Киева завтра перекроют дороги: как будет работать транспорт (схема)

В Киеве 22 января на время празднования Дня Соборности Украины будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта, в связи с перекрытием дорог, сообщает "Киевпастранс".

Начало мероприятий — около 10 часов утра. К этому времени перекроют движение: транспорта:

  • на б-р Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской),
  • на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого),
  • на ул. Терещенковской,
  • на Европейской площади,
  • на ул. Грушевского (на участке от Петровской аллеи до Европейской площади).

Соответственно, будут внесены изменения в работу наземного транспорта – троллейбусов маршрутов №5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов №24, 62, 114:

  • движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 организовано с изменениями от ул. Белицкой, ул. Смелянского, аэропорта "Киев" и пл. Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – ул. Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту;
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  • автобусов маршрута № 24 – на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";
  • автобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
  • автобусов маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Григория Сковороды по действующему маршруту, далее – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту.
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  • Также запланировано скорректировать последнее отправление ночного троллейбусного маршрута № 93Н от остановки "Ст. м. "Площадь Льва Толстого" в 05:50.
киев, изменения, день соборности, киевпастранс
Источник:

"Сегодня"

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