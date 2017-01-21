В центре Киева завтра перекроют дороги: как будет работать транспорт (схема)
В столице будут праздновать День Соборности
В Киеве 22 января на время празднования Дня Соборности Украины будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта, в связи с перекрытием дорог, сообщает "Киевпастранс".
Начало мероприятий — около 10 часов утра. К этому времени перекроют движение: транспорта:
- на б-р Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до ул. Пушкинской),
- на ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого),
- на ул. Терещенковской,
- на Европейской площади,
- на ул. Грушевского (на участке от Петровской аллеи до Европейской площади).
Соответственно, будут внесены изменения в работу наземного транспорта – троллейбусов маршрутов №5, 8, 9, 17, 93Н и автобусов маршрутов №24, 62, 114:
- движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 организовано с изменениями от ул. Белицкой, ул. Смелянского, аэропорта "Киев" и пл. Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – ул. Тараса Шевченко, дальше по действующему маршруту;
- автобусов маршрута № 24 – на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";
- автобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- автобусов маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Григория Сковороды по действующему маршруту, далее – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту.
- Также запланировано скорректировать последнее отправление ночного троллейбусного маршрута № 93Н от остановки "Ст. м. "Площадь Льва Толстого" в 05:50.
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