В Центре визуальной культуры в Киеве неизвестные устроили погром (18+)

В целом атака длилась чуть больше 5 минут

В четверг неизвестные ворвались на выставку Давида Чичкана "Упущенные возможности" в Центре визуальной культуры в Киеве и устроили погром.

Об этом сообщили Громадському сотрудники Центра.

Работники центра отметили, что охранник открыл дверь девушке, а за ней внутрь ворвались около 15 молодых людей. Они скрутили охранника, избили и приказали не двигаться.

После этого нападавшие разбили стены, разрисовали их надписями, забрали часть работ, а также пытались ворваться в комнату, где сидели сотрудники Центра.

В целом атака длилась чуть больше 5 минут, после чего нападавшие скрылись. Сотрудники слышали, что нападавшие выкрикивали лозунги на русском языке.

Также они обрисовали стены надписями "Слава Украине!", "Слуги Москвы", "Сепары" и тому подобное.

Сейчас организаторы выставки подозревают в атаке праворадикалов. На месте происшествия работает Национальная полиция.

По словам сотрудников Центра, правоохранители прибыли через полчаса, хотя их предупреждали о возможных инцидентах в течение всего дня.







