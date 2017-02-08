В Чернобыльской зоне горел жилой дом

Сегодня, 14:17

Спасатели тушили здание около часа, огонь уничтожил пристройку и крышу

Пожар в Чернобыле оперативно потушили
Пожар в Чернобыле оперативно потушили

В зоне отчуждения сегодня утром загорелся жилой дом. Спасателей на место происшествия в городе Чернобыль по улице Краснознаменной, вызвали в 07:31, рассказали в ГСЧС Киевской области.

0083-1_1

Пожар был ликвидирован в 08:47. Огонь уничтожил деревянную пристройку к дому и крышу на общей площади 56м2.

0090-1

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина воспламенения устанавливается.
пожар, спасатели, Чернобыль, горел, загорелся, ГСЧС, жилой дом
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве начался пожар на территории стройки

Сегодня, 12:52

На Щербаковского съехались спасатели, врачи и полиция  

Происшествия

В Киеве спасатели выручили водителя грузовика

Сегодня, 11:12

Авто отбуксировали в безопасное место, покосившийся груз выровняли с помощью лебедки

Происшествия

Спасатели вытащили застрявший автобус с детьми. Фото: ГСЧС Киевской области

Под Киевом спасатели вытянули из сугробов школьный автобус

Вчера, 18:25

Машина с 20 детьми слетела с дороги на обочину и застряла

Происшествия

Женщина погибла в пожаре. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Под Киевом в пожаре погибла 95-летняя хозяйка дома

Вчера, 15:49

Спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования