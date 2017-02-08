В Чернобыльской зоне горел жилой дом

Спасатели тушили здание около часа, огонь уничтожил пристройку и крышу

В зоне отчуждения сегодня утром загорелся жилой дом. Спасателей на место происшествия в городе Чернобыль по улице Краснознаменной, вызвали в 07:31, рассказали в ГСЧС Киевской области.

Пожар был ликвидирован в 08:47. Огонь уничтожил деревянную пристройку к дому и крышу на общей площади 56м2.

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина воспламенения устанавливается.