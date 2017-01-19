В Днепровском районе Киева ввели карантин из-за бешеной кошки

В Днепровском районе Киева введен карантин из-за кошки, у которой нашли бешенство. Как сообщает пресс-служба Днепровской районной администрации, кошка жила в квартире по ул. Курнатовского, 6.

Территория Днепровского района, очерченная улицам Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольской и проспектом Алишера Навои, признана угрожающей зоной.

Напомним, что карантин по бешенству отменяется через 60 дней после последнего выявления заболевания бешенством в этой зоне. Владельцам домашних животных, проживающих на этой территории, рекомендуется провести профилактическую прививку питомцев против бешенства.

В Днепровской РГА напоминают, что все собаки и кошки, независимо от породы, начиная с трехмесячного возраста должны ежегодно прививаться против бешенства в учреждениях ветеринарной медицины или ветврачами, деятельность которых лицензирована. Кроме того, о каждом случае укуса домашних собак и кошек дикими животными, безнадзорными или бездомными собаками или кошками, а также при подозрении заболевания животных бешенством владелец должен немедленно сообщить в учреждение государственной ветеринарной медицины и изолировать таких животных.

Учитывая то, что вирус в слюне появляется за 7-10 дней до появления клинических симптомов, ветеринарный надзор и наблюдение за животными, которые укусили людей, проводится в 10-дневный срок.

Продолжительность инкубационного периода зависит от локализации укуса (лицо, шея, нижние или верхние конечности, туловище). У человека инкубационный период может длиться в среднем 30 – 90 дней, самый короткий – 7 дней. Тяжесть клинических проявлений зависит от многих факторов: места проникновения вируса в организм, его вирулентности и дозы, состояния организма человека или животного.

При укусе животного по возможности необходимо самостоятельно промыть рану большим количеством мыльной воды, края раны смазать 70-градусным спиртом или 5% раствором йода, наложить асептическую сухую повязку и немедленно обратиться к врачу. Ведь при отсутствии своевременного адекватного лечения заболевания бешенством всегда заканчивается смертью больного. Для лечебно-профилактической иммунизации применяется антирабическая вакцина и иммуноглобулин. Курс иммунизации состоит из 6 инъекций антирабической вакцины. Иммуноглобулин дополнительно назначается при тяжелых укусах.

В Днепровском районе Киева функционируют два антитирабических кабинета по адресам:

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5, тел. 517-73-63;

ул. Петра Запорожца, 26; тел. 512-30-68.